Voyageurs du Monde : retour d'AG

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de Voyageurs du Monde s'est réunie à huis clos le 18 juin 2020 avec 3 actionnaires présents (membres du Bureau), 12 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 29 actionnaires ayant voté par correspondance, soit un totale de 44 actionnaires qui possédaient 2.993.007 actions sur un total de 3.689.304 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 81,12% et 5.515.500 voix.

Les actionnaires ont approuvé la totalité des 16 résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, dont l'absence de distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2019 ainsi que l'absence de vote sur un montant global de jetons de présence.

La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 12 juin 2020 (4ème jour ouvré précédant la date de l'Assemblée - article R.225-84 du Code de commerce) et aucun amendement aux résolutions proposées à l'Assemblée ou nouvelles résolutions n'ont été sollicitées par les actionnaires au cours de l'Assemblée.