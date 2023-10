Voyageurs du Monde : reste bien orienté

(Boursier.com) — Troisième séance consécutive dans le vert pour Voyageurs du Monde (+1,5% à 104,5 euros). Contre la tendance, l'agence de voyages continue à profiter de sa solide publication intermédiaire pour gagner du terrain et porter son avance depuis le premier janvier à près de 20%.

TP ICAP Midcap note que le management affiche un optimisme certain malgré le contexte actuel. Le broker souligne par ailleurs que le groupe bénéficiera de la hausse des taux grâce à sa trésorerie conséquente. La bonne réaction du titre hier ne devrait être qu'un début, selon le courtier, qui reste à l''achat' avec un objectif de cours de 204 euros.

Oddo BHF parle d'excellents résultats et de perspectives encourageantes sur 2023. Le courtier pense que Voyageurs du Monde est bien positionné (sur deux segments de niche, hauts de gamme et résilients) pour capter une reprise de la demande. Les fondamentaux sont solides avec un bilan sain. Le M&A sera un catalyseur important... L'analyste maintient ainsi son avis 'surperformer' avec un objectif remonté de 143 à 158 euros. Le groupe se traite sur des PE 2024e de 13,9x vs une moyenne historique de 18x.