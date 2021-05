Voyageurs du Monde renforce son capital

Conformément au protocole d'investissement signé le 9 mars 2021 entre les Fondateurs , Certares et Nov Tourisme, les investisseurs historiques -Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement-, la société Voyageurs du Monde SA, et son actionnaire de contrôle, la société Avantage , Voyageurs du Monde annonce la réalisation des opérations suivantes :

- la souscription par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, de 882.352 obligations convertibles en actions ordinaires de Voyageurs du Monde pour un montant total de 75 ME, qui leur étaient respectivement réservées, à raison de 1 action pour une 1 obligation ; et

- la souscription par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, d'obligations convertibles émises par Avantage, pour un montant total de 40 ME (Obligations), ainsi que

- l'acquisition par Certares, Crédit Mutuel Equity, Bpifrance ainsi que Nov Tourisme d'actions d'Avantage auprès des Fondateurs et d'investisseurs historiques (BNP Paribas Développement et un fonds géré par Montefiore Investment).

L'Assemblée générale des actionnaires de Voyageurs du Monde, réunie le 29 avril, a par ailleurs également approuvé le principe d'une émission d'obligations convertibles Voyageurs du Monde, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d'environ 55 ME (Obligations Convertibles), avec une offre au public.

Il est rappelé qu'Avantage s'est engagée à souscrire à cette émission à hauteur de 40 ME investis par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance dans les Obligations Avantage.

Au terme de ces opérations, Avantage conservera le contrôle de Voyageurs du Monde, détenant 69,25% de son capital et 80,53% de ses droits de vote sur une base non diluée et 55,77% de son capital et 69,02% de ses droits de vote sur une base entièrement diluée.

Par ailleurs, les Fondateurs d'Avantage conserveront le contrôle d'Avantage en détenant 62,67% de ses droits de vote et 23,03% du capital sur une base entièrement diluée au terme des Obligations Convertibles (7 ans), étant rappelé que les Fondateurs détenaient préalablement 55,82% du capital social et des droits de vote d'Avantage.