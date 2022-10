Voyageurs du Monde : relève son objectif de revenus annuels

(Boursier.com) — Voyageurs du Monde relève encore ses objectifs. Sauf reprise de la pandémie et/ou aggravation de la situation internationale liée à l'Ukraine, et à périmètre constant, le chiffre d'affaires 2022 devrait représenter 88% de celui de 2019, soit environ 430 millions d'euros, contre 400 ME visés précédemment. Le résultat net devrait se situer à un niveau proche de 2019. Le groupe a enregistré des revenus de 133,2 ME au premier semestre, en très forte progression par rapport à 2021, mais en recul de 27% par rapport à 2019.

Le Groupe a bénéficié sur le mois de janvier 2022 d'aides aux coûts fixes et d'exonérations de charges. Compte tenu de la reprise des ventes à partir du second trimestre, l'activité partielle a pris fin à partir du mois de mars et les recrutements ont repris pour reconstituer progressivement les effectifs d'avant crise. Ces éléments, conjugués à une amélioration de la marge brute, ont permis d'obtenir un EBITDA positif à 0,2 ME (-5,6 ME en 2021 et -1,3 ME en 2019). Le résultat net part du Groupe ressort à -2,7 ME, soit le même niveau qu'en 2019, et la trésorerie s'élève à 307,1 ME à la fin juin.