Voyageurs du Monde : nouveau repli

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Troisième séance de baisse pour Voyageurs du Monde (-1,3% à 89,2 euros) après l'annonce d'une nouvelle émission d'obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 55 ME. L'opération a pour objectif de doter la société des moyens financiers nécessaires pour la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance externe qui repose principalement sur deux axes : un développement à l'international par acquisition d'entreprises implantées prioritairement aux Etats Unis, en Europe continentale et au Royaume ; et un développement d'activités connexes ou complémentaires (à l'international ou en France), notamment par l'acquisition de sociétés spécialisées dans le domaine du voyage à vélo ou de sociétés spécialisées dans des domaines tels que la randonnée en individuel, le rafting, le canoé kayak et descente de fleuves etc.

Si la visibilité demeure faible quant à la reprise de l'activité des voyagistes, Oddo BHF pense qu'en sortie de crise, le groupe est bien positionné pour bénéficier d'une reprise graduelle de la demande (positionnement sur deux niches, haut de gamme et résilients, opportunité sur le Trekking en France, M&A) avec une situation financière confortable. La levée de fonds devrait permettre de soutenir et accélérer la stratégie de croissance de VDM à l'international. Le broker est 'neutre' sur le titre avec un objectif de 93 euros.