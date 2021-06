Voyageurs du Monde : lancement d'une émission d'obligations convertibles d'environ 55 ME

(Boursier.com) — Le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d'aventure (Terres d'Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), annonce le lancement aujourd'hui d'une émission d'obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 55 millions d'euros.

Jean-François Rial (PDG de Voyageurs du Monde) déclare : "Après avoir levé 75 ME dans le cadre d'une émission d'obligations convertibles réservée aux fonds Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance en avril 2021, cette levée de fonds complémentaire permet à l'ensemble de nos actionnaires de participer au financement de notre stratégie de croissance externe afin d'accélérer notre développement international."

Objectif de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS

L'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS a pour objectif de doter la Société des moyens financiers nécessaires pour la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance externe qui repose principalement sur deux axes :

Un développement à l'international par acquisition d'entreprises implantées prioritairement aux Etats Unis, en Europe continentale et au Royaume Uni, régions complémentaires aux implantations du Groupe, et actives dans les activités traditionnelles du Groupe (Voyage sur mesure et Voyage d'aventure) ; et

Un développement d'activités connexes ou complémentaires (à l'international ou en France), notamment par l'acquisition de sociétés spécialisées dans le domaine du voyage à vélo (VTC, VTT, vélo de route, assistance électrique etc.) ou de sociétés spécialisées dans des domaines tels que la randonnée en individuel, le rafting, le canoé kayak et descente de fleuves etc.

La société entend à ce jour privilégier des acquisitions d'entreprises de taille moyenne (générant un chiffre d'affaires inférieur à 100 ME) situées prioritairement aux Etats Unis, en Europe continentale et au Royaume Uni.

Modalités de l'opération

Parité : 3 obligations convertibles pour 17 actions existantes.

Prix unitaire de souscription : 85 euros par obligation convertible.

Engagement de souscription de l'actionnaire de contrôle, la société Avantage, pour un montant total de 40 millions d'euros

Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 18 au 29 juin 2021 inclus.

Période de souscription : du 22 juin 2021 au 1er juillet 2021 inclus.

Portzamparc (BNP Paribas) : Coordinateur Global, Chef de file et Teneur de Livre.