Voyageurs du Monde : grimpe après l'accord de recapitalisation









(Boursier.com) — Voyageurs du Monde s'adjuge 6,5% à 98,2 euros dans les premiers échanges de la journée après que le spécialiste du voyage sur mesure eut annoncé un accord de recapitalisation de 130 ME. Dans le contexte de crise sanitaire et sur la base des transactions économiques qui ont déjà eu lieu, le groupe a par ailleurs confirmé ses prévisions 2020, à savoir un chiffre d'affaires de 118 millions d'euros et un EBITDA négatif d'environ 13,5 millions d'euros.

Prenant acte de ces annonces, Gilbert Dupont a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 115 euros.

Oddo BHF ('neutre') pense que cette levée de fonds devrait renforcer davantage la position financière du groupe dans un environnement particulièrement dégradé. L'entrée au capital de Certares et Nov Tourisme témoigne d'une confiance à la reprise du voyage et devrait permettre de soutenir et accélérer la stratégie de croissance de VDM à l'international. Si la visibilité demeure très faible quant à la reprise de l'activité des voyagistes, l'analyste estime que le groupe est aujourd'hui bien positionné afin de bénéficier d'une reprise progressive de la demande (positionnement sur deux segments de niche, haut de gamme et résilients). L'objectif est porté de 60 à 82 euros.