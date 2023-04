Voyageurs du Monde : forte progression des résultats

(Boursier.com) — Le Groupe Voyageurs du Monde a réalisé sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 497,3 millions d'euros, en hausse de +2%. A périmètre constant (hors acquisitions d'Eurofun Group en Autriche, d'Extraordinary Journeys aux Etats-Unis et de Pedestria en France), le chiffre d'affaires s'élève à 429,4 ME soit un niveau proche de 2019 malgré un 1er trimestre 2022 encore lourdement impacté par la crise sanitaire.

A la suite des acquisitions réalisées en 2022, la part du chiffre d'affaires réalisée à l'international s'élève désormais à 32%.

Sur l'exercice 2022, l'Ebitda s'élève à 51,4 ME, en très forte progression de 53% par rapport à 2019. A périmètre constant, il s'élève à 42,8 ME en progression de 27 % par rapport à 2019. La très bonne tenue des marges et des charges externes d'exploitation comprimées ont permis d'améliorer sensiblement les résultats, alors même que le Groupe a maintenu l'emploi dans toutes ses structures pendant toute la période de la pandémie.

Le résultat net part du groupe s'élève à 29,9 ME en progression de +47% par rapport à 2019.

La trésorerie du Groupe s'élève à 279,3 ME en progression de +20% par rapport au 31 décembre 2021.

Perspectives

Sauf événements exceptionnels, le résultat du Groupe devrait progresser fortement en 2023 en raison de la croissance de l'ensemble des activités, incluant les sociétés nouvellement acquises. En France, le Groupe va continuer à renforcer ses offres de services sur toutes ses marques. Toutes les marques d'aventure vont intégrer une offre complémentaire de voyages à vélo à la suite de l'acquisition d'Eurofun Group. A l'international, le Groupe continue d'étudier des opportunités de croissance externe sur ses métiers historiques.