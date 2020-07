Voyageurs du Monde : Bpifrance entre au capital de la holding du groupe

Voyageurs du Monde : Bpifrance entre au capital de la holding du groupe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'internationalisation de ses activités le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d'aventure (Terres d'Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), lève 16 millions d'euros, souscrits par les investisseurs et le management, et renforce son actionnariat.

A cette occasion, Bpifrance fait son entrée au capital de la société AVANTAGE, holding animatrice qui contrôle le groupe VOYAGEURS DU MONDE, aux côtés des investisseurs historiques, Crédit Mutuel Equity SCR (ex CM-CIC Investissement) et FPCI Kairos Alpha, FPCI Montefiore Investment III et BNP Paribas Développement entrés respectivement en 2018, 2015 et en 2001.

L'opération a été réalisée, le 16 juillet 2020, par référence à un cours de l'action Voyageurs du Monde de 85 euros, valorisation qui intègre les décotes usuelles de holding (liquidité minorité). Le management du Groupe conserve le contrôle de la société. A l'occasion de cette opération, les actionnaires d'Avantage, ont conclu un avenant au pacte d'actionnaires reprenant l'esprit de celui conclu en 2018 et ayant pour objet d'organiser entre eux les règles de gouvernance de la société Avantage et de ses filiales ainsi que les règles de transfert des titres et accordé en particulier à Bpifrance un mandat de censeur au Conseil d'administration de Avantage et Voyageurs du Monde.

Le groupe Voyageurs du Monde a, en raison de la crise sanitaire de la COVID 19, reporté les départs d'une grande partie des voyages qui devaient avoir lieu entre mi-mars et fin août 2020 (haute saison des départs). Voyageurs du Monde reprend les ventes depuis mi-juin ainsi que les départs sur les différentes destinations au fur et à mesure de l'ouverture des pays aux touristes européens. Les voyages ont repris vers les pays membres de l'accord de Schengen tout d'abord et reprendront vers les pays hors Schengen à partir du mois d'août pour certains d'entre eux et de l'automne prochain pour les autres.

Le groupe Voyageurs du Monde qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 488 ME pour un EBITDA de 33,6 ME est doté d'une structure financière très solide lui permettant de faire face à la crise sanitaire actuelle. Voyageurs du Monde dont le modèle de développement repose sur une croissance durable et rentable d'activités à forte valeur ajoutée, fait voyager près de 200.000 clients par an, emploie 1300 personnes dans le monde et absorbe, dans le cadre de programmes de reforestation, 100% des émissions CO2 liées aux voyages de ses clients et aux activités des sociétés qui composent le groupe.