Voyageurs du Monde : Attaque cyber contenue !

(Boursier.com) — Le Groupe Voyageurs du Monde annonce avoir subi dans la nuit du 15 au 16 mai, une cyberattaque.

Une cellule de crise a été immédiatement constituée pour déployer toutes les actions nécessaires. "L'attaque est circonscrite et nous avons coupé les accès internet afin de permettre aux équipes de travailler à l'analyse de la situation en vue d'une reprise progressive de l'activité envisagée à partir du début de la semaine prochaine avec l'utilisation de nos back-up" commente la direction. "Immédiatement après avoir pris connaissance de l'incident, nos équipes, entourées d'experts en cybersécurité, ont lancé des investigations, et ont renforcé la sécurité de notre système d'information afin d'éviter de nouveau ce genre d'incident. D'un point de vue de nos opérations, la téléphonie et les courriels sont fonctionnels ainsi que les sites web clients. Nous pouvons ainsi assurer le suivi des départs en cours de nos clients ainsi que les demandes de nouveaux voyages".

"A date, aucun élément ne permet de nous indiquer que des données de nos clients ont été dérobées. Nous précisons qu'aucune donnée de paiement n'est stockée sur nos systèmes. Par mesure conservatoire, l'incident a fait l'objet d'une notification auprès de la CNIL, autorité compétente chargée de la protection des données à caractère personnel. Nous avons par ailleurs pris toutes les mesures juridiques pour protéger les intérêts du Groupe".

"La sécurité en général figure au premier rang de nos préoccupations notamment les informations de nos salariés et de nos clients. Nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité et la surveillance de nos systèmes d'information. Un nouveau point sera réalisé dès que nous aurons de nouvelles informations" conclut le groupe.