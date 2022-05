Voyageurs du Monde acquiert le contrôle d'Eurofun Group

(Boursier.com) — Au terme d'un accord intervenu le 9 mai 2022 à Vienne, Voyageurs du Monde a acquis le contrôle d'Eurofun Group, le spécialiste des voyages à vélo.

Fondé par Walter Schmid et Herbert Würtinger en 1992, le groupe exploite de nombreuses marques -Eurobike, Eurohike, Radweg-Reisen, Ruckenwind Reisen, Velociped, Radreisefreunde, SE Tours, Pedalo Touristik, Espace Randonnée, Eurotrek, Active Scandinavia, Active on holiday, Bering travel- principalement pour l'activité "voyage à vélo", avec ou sans assistance électrique, et dans une moindre mesure pour l'activité "Randonnée /Trekking".

Certains voyages à vélo sont également proposés avec un concept "Bike and Boat" comportant un hébergement en bateau fluvial et des activités de découverte réalisées à vélo à chaque étape. Eurofun Group propose une importante gamme de voyages dans les plus belles régions d'Europe notamment le long de grands fleuves ou rivières (Danube, Rhin, Main, Oder etc.).

Le groupe, d'origine autrichienne, s'est développé en Europe avec des filiales implantées en Allemagne, en Suisse, au Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en France. La gamme des voyages, outre ces pays, couvre un très grand nombre d'autres destinations européennes comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. Depuis sa création, Eurofun Group a développé des compétences inégalées dans l'organisation de voyages à vélo et dispose de nombreuses bases logistiques dans tous ses lieux d'opération européens.

Eurofun Group a réalisé un chiffre d'affaires de près de 80 ME en 2019 et dénombre 240 salariés permanents.

L'opération signée le 9 mai 2022 comporte une condition suspensive technique et administrative qui sera levée durant l'été, permettant un closing définitif au plus tard fin septembre 2022. Le financement sera assuré sur fonds propres et grâce aux sommes levées lors des émissions d'Obligations Convertibles ayant eu lieu en 2021.

Voyageurs du Monde a pris le contrôle du groupe Eurofun Group par rachat d'actions et augmentation de capital en numéraire. Des plans de rachats complémentaires d'actions aux actionnaires minoritaires sont d'ores et déjà convenus pour les 6 prochaines années.

Le Groupe Voyageurs du Monde renforce ainsi sa présence sur un segment d'activité peu émetteur de gaz à effets de serre, en Europe et donc proche de sa clientèle, moins sensible aux effets des crises sanitaires et accroît sa présence sur les marchés internationaux (30% du total de l'activité désormais, contre 20% jusqu'à présent). En outre, le groupe se dote des compétences et d'un savoir-faire unique sur un marché en plein essor présentant des taux de croissance pré-Covid sensiblement supérieurs aux autres marchés du tourisme.

Gouvernance

Eurofun Group restera dirigé par Thomas Schmid (38 ans), associé au capital et aux commandes de l'entreprise depuis 8 ans ainsi que par l'équipe de management actuellement en place.

Walter Schmid, un des fondateurs, assurera un rôle de conseil opérationnel jusqu'à la fin de l'année 2023. Un Board composé de Alain Capestan, Lionel Habasque, Eric Balian, Thomas Schmid et Walter Schmid sera constitué pour définir et mettre en oeuvre la stratégie de développement locale et internationale de cette activité en liaison avec les autres activités du Groupe.

Perspectives

Dans un marché du voyage à vélo en pleine croissance, Eurofun Group a pour objectif de dépasser son niveau d'activité 2019.

Le Groupe Voyageurs du Monde maintient ses objectifs annoncés lors de la clôture de ses comptes en avril dernier. La tendance bien orientée des ventes observée jusqu'à mi-avril est confirmée sur les dernières semaines.

Sur l'ensemble de l'année et sauf reprise de la pandémie de la Covid et/ou aggravation de la situation internationale liée à l'Ukraine, le Groupe a pour objectif (hors croissance externe) d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 70 et 75 % de celui de 2019, soit environ 350 millions d'euros en 2022.

D'autres dossiers d'acquisition restent à l'étude sur les principaux marchés sur lesquels le Groupe est présent.