Voyageurs du Monde : accord de recapitalisation de 130 ME

(Boursier.com) — Le spécialiste du voyage sur mesure, Voyageurs du Monde, est parvenu à un accord de recapitalisation de 130 ME. Au terme des différentes opérations qui se dérouleront entre mars et juin 2021, Certares investira dans la société Avantage en souscrivant à une émission d'Obligations Convertibles accompagné par Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant total de 40 ME.

Parallèlement, Voyageurs du Monde réalisera une première émission d'obligations convertibles réservée à Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant de 75 ME. Dans un second temps, Voyageurs du Monde procédera à une seconde émission d'obligations convertibles, avec maintien du droit préférentiel de souscription, au cours du mois de juin 2021, pour un montant d'environ 55 ME, la société Avantage s'engageant à souscrire à hauteur de 40 ME investis par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance dans Avantage. En ce qui concerne la double émission d'obligations convertibles d'un montant total envisagé de 130 ME, le protocole prévoit des engagements de souscriptions à hauteur de 115 ME.

Certares, Crédit Mutuel Equity, Bpifrance ainsi que Nov Tourisme acquerront des actions de la société Avantage auprès des fondateurs et d'investisseurs historiques (BNP Paribas Développement et un fonds géré par Montefiore Investment).

Au terme de ces opérations, les fondateurs de Voyageurs du Monde conserveront le contrôle de la société Avantage en détenant 72,19% de ses droits de vote et 35,13% de son capital, étant rappelé que les fondateurs détenaient préalablement 55,82% du capital social et des droits de vote. Par ailleurs, la société Avantage conservera le contrôle de Voyageurs du Monde, détenant 69,25% du capital et 80,53% des droits de vote sur une base non diluée et 56,73% du capital et 69,81% des droits de vote de la société sur une base entièrement diluée.

L'ensemble de ces opérations sera réalisé à un prix par action de 85 euros, soit directement s'agissant des émissions effectuées par la société, soit par transparence s'agissant des opérations réalisées par la société Avantage. Ce prix est identique au prix par transparence de l'entrée de Bpifrance au capital de la société Avantage en juillet 2020.

Dans le contexte de crise sanitaire et sur la base des transactions économiques qui ont déjà eu lieu, le groupe confirme ses prévisions 2020 en termes de chiffre d'affaires de 118 millions d'euros et estime que l'EBITDA se situera à une perte d'environ 13,5 millions d'euros. Ces données sont en cours d'audit et ne sont pas issues de comptes consolidés ayant fait l'objet d'un arrêté de la part du Conseil d'administration.