Vous pouvez maintenant acheter une Tesla en Bitcoin !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est confirmé ! "Vous pouvez maintenant acheter une Tesla avec du Bitcoin", vient tout juste de tweeter Elon Musk, qui s'était déjà engagé il y a quelques semaines sur une telle évolution. "Tesla n'utilise que des logiciels internes & open source et exploite directement les noeuds Bitcoin. Les Bitcoin payés à Tesla seront conservés en tant que Bitcoin, non convertis en monnaie fiduciaire", indique par ailleurs Musk. Pour l'instant, la possibilité est donc offerte aux États-Unis. Elle le sera à l'international "plus tard cette année".

C'est donc une véritable révolution qui est annoncée ce jour par Musk, alors que Tesla avait déjà amplement surpris début février en révélant un gros investissement en trésorerie sur le BTC. Ainsi, le fabricant californien de voitures électriques avait alors déclaré à la SEC, gendarme financier américain, l'acquisition de Bitcoin pour un montant agrégé particulièrement conséquent de 1,5 milliard de dollars sur le mois de janvier 2021.

Le Bitcoin se redresse ainsi de 4% sur 24 heures sur Bitfinex vers les 55.400$ ! Sa capitalisation ressort voisine des 1.000 milliards de dollars.

En février, Tesla avait indiqué qu'il pourrait acquérir et conserver des actifs digitaux périodiquement ou sur le long terme. Le constructeur californien disait aussi envisager de commencer à accepter le bitcoin comme forme de paiement pour ses produits dans un futur proche, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée. La compagnie affirmait alors avoir acquis du Bitcoin "pour plus de flexibilité, afin de mieux diversifier et maximiser le placement de ses liquidités".

Rappelons qu'Elon Musk ne cesse par ailleurs de soutenir l'altcoin Dogecoin sur Twitter - altcoin dans lequel il a investi pour son fils. Musk s'était aussi exprimé lors d'une conversation sur l'application Clubhouse en faveur du Bitcoin. "Je suis un supporter du Bitcoin", avait insisté Musk, jugeant que la cryptomonnaie serait sur le point de parvenir à une acceptation massive des 'gens de la finance conventionnelle'. Le leader de Tesla regrettait d'ailleurs de n'avoir pas acheté de Bitcoin il y a huit ans. "J'ai été un peu lent à comprendre", avait lancé Musk, pour qui le bitcoin serait donc "une bonne chose".