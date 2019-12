Voluntis va collaborer avec Salesforce

Voluntis va collaborer avec Salesforce









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voluntis va collaborer avec Salesforce, le leader mondial du CRM, pour mettre en oeuvre Voluntis Practice Solutions (VPS), sa plateforme complète de services de prescription et de remboursement DTx. Les solutions Health Cloud, Community Cloud, Sales Cloud et Einstein Analytics de Salesforce seront déployées conjointement pour opérer VPS.

Voluntis automatisera ces tâches administratives, ce qui permettra aux professionnels de santé d'adopter plus facilement les thérapies digitales au sein de leur pratique quotidienne. De plus, l'utilisation de l'IA aidera à identifier et à anticiper les comportements des utilisateurs, en favorisant des interactions hautement personnalisées qui contribueront à l'engagement prolongé des patients, à l'amélioration des résultats des traitements et à une gestion clinique plus efficace.

L'objectif de mise en service est prévu au deuxième trimestre 2020.