Voluntis : succès de l'OPA d'Aptar

(Boursier.com) — Voluntis annonce le succès de l'Offre publique d'achat simplifiée initiée par AptarGroup, Inc. et visant l'acquisition des actions de Voluntis. A l'issue de cette offre, Aptar a franchi le seuil de 90% du capital et des droits de vote théoriques de Voluntis et déposera, auprès de l'AMF, une demande de mise en oeuvre d'un retrait obligatoire des actions Voluntis non apportées à l'offre.

Cette offre sera suivie de la radiation des actions de la société d'Euronext Growth.

Au terme de l'offre clôturée le 15 octobre, un nombre de 1.967.612 actions Voluntis ont été apportées à l'offre, soit 21,64% du capital de la société. Ainsi, Aptar a acquis 87,58% des actions visées par l'offre et détient donc à ce jour 8.774.907 actions Voluntis représentant 96,53% du capital et au moins 95,53% des droits de vote théoriques de Voluntis.

Le capital de Voluntis se répartit comme suit...

-Aptargroup Holding SAS : 8.774.907 actions soit 96,53% du capital et 95,53% des DDV

- Public : 278.957 actions soit 3,07% du capital et 4,07% des DDV

- Actions auto-détenues : 36.649 actions soit 0,40% du capital et 0,40% des DDV.

Retrait obligatoire

A l'issue de l'offre, Aptar a franchi le seuil de 90% du capital et des droits de vote théoriques de Voluntis ce qui permet au groupe de déposer auprès de l'AMF une demande de mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur la totalité des actions Voluntis non apportées à l'offre, à l'exception des actions auto-détenues par Voluntis et des BSA Kreos.

Dans ce cadre, les actions qui n'auraient pas été apportées à l'Offre seraient transférées à Aptar moyennant une indemnisation en numéraire égale au prix d'offre par action, soit 8,70 euros par action Voluntis nette de tous frais.

La cotation des actions Voluntis a été suspendue dans l'attente de la mise en oeuvre de ce retrait obligatoire qui interviendra dans les prochains jours. Elle sera suivie par la radiation des actions Voluntis d'Euronext Growth.