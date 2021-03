Voluntis renforce ses services de support clients à l'échelle mondiale

(Boursier.com) — Voluntis annonce l'évolution de son infrastructure mondiale de support clients en collaboration avec la société de logiciels de service clients Zendesk. Grâce à cette nouvelle collaboration, Voluntis exploite désormais les capacités de Zendesk pour intégrer et optimiser les services de support qu'elle fournit à ses partenaires pharmaceutiques dans le cadre du déploiement commercial des thérapies numériques codéveloppées et dans le respect des réglementations en vigueur.

La nouvelle infrastructure permet notamment une meilleure coordination de toutes les activités liées à la maintenance et au support des thérapies numériques grâce à des services de soutien aux utilisateurs dont l'assistance technique, le traitement des plaintes et la "matériovigilance" regroupés dans une plateforme unifiée. En outre, elle offre de nouvelles capacités pour enrichir les options d'assistance en libre-service et omnicanales pour les patients et les professionnels de la santé. Par ailleurs, afin de favoriser l'amélioration continue des produits et des processus, de nouvelles fonctionnalités axées sur les données sont intégrées à la plateforme.

La nouvelle infrastructure de services est conçue pour être conforme aux normes HIPAA, GDPR, SOC 2 Type II, ISO 27001, en accord avec les politiques mondiales de conformité et de qualité de Voluntis.