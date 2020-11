Voluntis : précisions sur le tour de table

Voluntis : précisions sur le tour de table









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 25 novembre 2020 par l'AMF, la société anonyme de droit suisse Debiopharm Innovation Fund SA a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 novembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Voluntis, et détenir 885.778 actions, soit 9,90% du capital et 7,62% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société.

Par courrier reçu le 26 novembre 2020, la société par actions simplifiée Indigo a pour sa part déclaré avoir franchi en hausse, le 20 novembre 2020, le seuil de 5% du capital de la société Voluntis et détenir 491.782 actions Voluntis, soit 5,50% du capital et 4,23% des droits, suite également à la souscription à une augmentation de capital.