Voluntis : précisions sur le tour de table

Voluntis : précisions sur le tour de table









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 juin 2020 par l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 5 juin 2020, le seuil de 20% des droits de vote de la société Voluntis, et détenir, indirectement, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Participations, 1.890.974 actions Voluntis représentant autant de droits de vote, soit 24,88% du capital et 15,91% des droits de vote.

Par courrier reçu également le 11 juin par l'AMF, Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC Bpifrance) a déclaré avoir franchi en baisse, le 5 juin 2020, le seuil de 20% des droits de vote de la société Voluntis et détenir indirectement, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA, 1.890.974 actions Voluntis représentant autant de droits de vote, soit 24,88% du capital et 15,91% des droits de vote. À cette occasion, la société Bpifrance Participations SA a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le même seuil.