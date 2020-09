Voluntis obtient un financement non dilutif de 2 ME

(Boursier.com) — Voluntis annonce aujourd'hui avoir obtenu un

Prêt Garanti par l'Etat (PGE) accordé par BNP Paribas.

Ce prêt, d'un montant de 2 millions d'euros, a une durée initiale d'un an et est intégralement remboursable à échéance.

Le remboursement des montants dus peut être différé à nouveau, au choix de la société, jusqu'en septembre 2026. L'État français garantit 90% des montants dus.

Ce prêt, qui est non dilutif pour les actionnaires, est assorti d'un taux d'intérêt fixe annuel de 0,25%, au titre de la première année.

"Nous sommes heureux d'annoncer ce nouveau prêt souscrit auprès de BNP Paribas" a déclaré Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis. "Cet apport de fonds non dilutif renforce notre situation financière et contribuera à soutenir nos initiatives de croissance dans le domaine des thérapies numériques, conformément à notre feuille de route stratégique".

Voluntis poursuit par ailleurs l'étude de différentes options complémentaires afin de couvrir son besoin de financement résiduel pour les 12 prochains mois, estimé à 2 millions d'euros, dont la signature de nouveaux partenariats pouvant générer des facturations à court terme, un financement complémentaire au PGE en cours de discussion avec Bpifrance dans le cadre des nouvelles mesures de soutien gouvernementales aux entreprises pendant la crise du Covid-19 ou la mise en oeuvre du programme d'OCEANE-BSA accordé par Alpha Blue Ocean au 1er trimestre 2020.