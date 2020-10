Voluntis : obtention d'un brevet américain pour le moteur algorithmique propriétaire de sa plateforme de thérapie numérique Theraxium

(Boursier.com) — Voluntis annonce aujourd'hui l'obtention d'un nouveau brevet par le United States Patent and Trademark Office (USPTO) portant sur le moteur algorithmique de la plateforme Theraxium et les procédés associés développés par Voluntis pour concevoir des algorithmes d'aide à la décision pour les patients et d'auto-gestion de leur traitement.

Cette technologie propriétaire de nouvelle génération permet aux thérapies numériques créées par Voluntis de fournir des recommandations personnalisées intelligentes aux patients et aux professionnels de santé. Ces recommandations sont basées sur une combinaison d'algorithmes cliniques fondés sur la science, de règles de performance et de sécurité, et prennent en compte le plan de traitement et l'historique médical propres à chaque patient. Cette technologie sous-tend un modèle de prise en charge personnalisé high tech / high touch en vue d'améliorer la qualité des soins et les résultats cliniques.

Les recommandations automatisées en temps réel se concentrent sur le plan de soins personnalisé du patient et portent notamment sur : l'aide à l'autogestion des symptômes, le dosage personnalisé des médicaments, les conseils pour l'autosurveillance des indicateurs de santé pertinents et l'identification de la nécessité d'une intensification des soins.

"Les algorithmes sont le principe actif de nos thérapies numériques", a déclaré Pierre Leurent, Directeur Général. "Lors de divers essais cliniques, ils ont démontré à plusieurs reprises leur efficacité et leur sécurité pour aider les patients à obtenir de meilleurs résultats de traitement. Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille de propriété intellectuelle avec ce nouveau brevet. Les possibilités offertes par notre technologie et nos procédés brevetés sont immenses. À titre d'exemple, notre équipe produit utilise désormais notre environnement de conception pour tester des milliers de combinaisons algorithmiques en quelques minutes. Nous sommes ravis d'apporter cette nouvelle capacité à la pointe de l'industrie à nos partenaires cliniques et des sciences de la vie, et de leur permettre d'offrir des expériences de traitement uniques aux patients du monde entier".