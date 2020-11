Voluntis : nouveau programme R&D d'enrichissement de la plateforme Theraxium

Voluntis : nouveau programme R&D d'enrichissement de la plateforme Theraxium









(Boursier.com) — Voluntis annonce le lancement d'un nouveau programme de R&D pour enrichir les capacités de sa plateforme Theraxium et l'obtention d'un nouveau prêt de Bpifrance pour soutenir son programme d'innovation.

Le nouveau programme de R&D lancé vise à compléter les capacités de la plateforme Theraxium, avec un focus particulier sur l'extension des capacités de son moteur algorithmique et des algorithmes médicaux existants, en tirant notamment parti de l'IA, avec un premier domaine d'application en oncologie. Ceci permettra notamment l'enrichissement des recommandations de soins de soutien pour la prise en charge des patients cancéreux. Le programme se concentre par ailleurs sur l'ajout de nouvelles fonctions IoT pour élargir la connectivité de la plateforme avec un ensemble plus important de capteurs et de dispositifs d'administration de médicaments utilisés par les patients. Il vise à renforcer les capacités de la plateforme en matière de data science afin de générer de nouvelles conclusions exploitables à partir des données d'utilisation en vie réelle des thérapies numériques.

Les nouvelles fonctionnalités de Theraxium développées par Voluntis seront progressivement mises à la disposition de ses partenaires pharmaceutiques et des utilisateurs finaux à partir de 2021, initialement dans le cadre de déploiements pilotes en collaboration avec certains centres d'oncologie.

Pour soutenir ce programme, Voluntis a obtenu un nouveau prêt Innovation R&D de Bpifrance Financement. Ce prêt d'un million d'euros a une durée de six ans et deux mois. Cette durée comprend une période de différé d'amortissement en capital de 14 mois suivie d'une période d'amortissement linéaire sur 5 ans, avec une première échéance trimestrielle payable le 31 mars 2022 et la dernière payable le 31 décembre 2026. Ce prêt, qui n'est pas dilutif pour les actionnaires, porte un taux d'intérêt annuel fixe de 2,25%. Pour mémoire, Voluntis a obtenu un prêt garanti par l'État (PGE) de 2 millions d'euros de BNP Paribas en septembre 2020.