Voluntis nomme un expert indépendant afin d'examiner l'offre d'AptarGroup

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Voluntis a procédé à la désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'acquisition d'un bloc de contrôle et du dépôt, sous réserve et à la suite de cette acquisition, d'une offre publique d'achat simplifiée en numéraire sur les titres de Voluntis qui serait suivie d'un retrait obligatoire si les conditions réglementaires sont remplies1, par AptarGroup, Inc. (Aptar), un leader mondial dans le domaine du conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation.

A la suite de l'annonce de l'Offre, le Conseil d'administration a désigné la société Orfis représentée par Christophe Velut, en qualité d'expert indépendant. Il sera chargé de l'établissement d'un rapport sur les conditions financières de l'offre et du retrait obligatoire.

Le Conseil d'administration a constitué, le 21 juin, un comité ad'hoc composé de membres indépendants, ayant pour objet notamment de superviser les travaux de l'expert, et de préparer un projet d'avis motivé sur l'intérêt de l'offre et ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.

Rappelons qu'AptarGroup propose 8,7 euros par action Voluntis.