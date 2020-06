Voluntis : LBO France Gestion sur les 10% des droits de vote

Voluntis : LBO France Gestion sur les 10% des droits de vote









(Boursier.com) — Par courriers reçus le 12 juin 2020 par l'AMF, la société par actions simplifiée LBO France Gestion, agissant pour le compte du fonds FPCI Services Innovants Santé et Autonomie (SISA) dont elle assure la gestion, a déclaré à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 5 juin 2020, le seuil de 10% des droits de vote de la société Voluntis, et détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte dudit fonds, 681.267 actions Voluntis représentant 1.291.106 droits de vote, soit 8,96% du capital et 10,86% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une attribution de droits de vote double.

LBO France Gestion déclare que la déclaration d'intention résulte du franchissement 'passif' du seuil de 10% à la hausse, en droit de vote. LBO France agit pour le compte du FPCI Services Innovants Santé et Autonomie Services et n'agit pas de concert avec un tiers. Le déclarant n'envisage pas d'effectuer des achats, ni d'acquérir le contrôle de la société ou de modifier sa stratégie vis-à-vis de l'émetteur. LBO France Gestion dispose d'un représentant au conseil d'administration et n'envisage pas de demander la nomination d'une autre personne.