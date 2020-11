Voluntis étend l'infrastructure Cloud de ses thérapies numériques dans le monde entier avec Microsoft

Voluntis étend l'infrastructure Cloud de ses thérapies numériques dans le monde entier avec Microsoft









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voluntis annonce la migration de son infrastructure de Cloud computing supportant sa plateforme Theraxium vers Microsoft Azure.

Migration de l'environnement d'hébergement du Theraxium en Amérique du Nord et en Europe

Voluntis a fait évoluer son environnement d'hébergement sécurisé vers une nouvelle infrastructure offrant des capacités technologiques élargies. Microsoft Azure permet d'améliorer en permanence l'automatisation, l'évolutivité et la disponibilité, tout en garantissant une sécurité de niveau international (SOC 2, Type II, FedRAMP, NIST) et une conformité réglementaire avancée (HITRUST, HDS, ISO 27001). Voluntis tire également profit des fonctions standard de la solution Azure, pour enrichir l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme Theraxium, et de l'excellente intégration de l'hébergement Azure avec les outils Microsoft, pour optimiser ses activités de développement et de déploiement.

La nouvelle plateforme est déjà pleinement opérationnelle et utilisée pour exploiter les thérapies numériques que Voluntis a déployées commercialement, ou dans le cadre d'essais cliniques.

Préparation de futurs lancements potentiels de thérapies numériques dans de nouveaux territoires

Au-delà des États-Unis, du Canada et de pays européens, où Voluntis a déployé des solutions à ce jour, Voluntis entend répondre à la demande de plusieurs laboratoires pharmaceutiques intéressés par le lancement de thérapies numériques dans de nouveaux territoires, en particulier dans la région Asie-Pacifique.

La nouvelle infrastructure Cloud de Theraxium offre la portée mondiale dont Voluntis et ses partenaires ont besoin pour exploiter les thérapies numériques et en assurer le support dans un nombre croissant de pays.

Optimisation de la rentabilité des thérapies numériques

Grâce à sa nouvelle infrastructure Cloud, les coûts des opérations techniques de Voluntis sont plus étroitement alignés sur le volume effectif d'utilisateurs finaux dans le monde, améliorant ainsi la rentabilité des thérapies numériques déployées par les partenaires. Tout en offrant des capacités supérieures à celles de son précédent environnement d'hébergement, la nouvelle plateforme, qui est l'un des principaux postes de dépenses externes récurrentes de Voluntis, s'aligne particulièrement bien avec l'ampleur de ses déploiements commerciaux.

"Nous sommes heureux d'offrir à nos partenaires du secteur des sciences de la vie des capacités étendues en matière d'infrastructure Cloud" a déclaré Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis. "Grâce à l'infrastructure Cloud Azure de Microsoft, un leader mondial des services de Cloud computing, nous pouvons désormais déployer nos thérapies numériques auprès de patients et de professionnels de la santé dans un nombre croissant de pays, et accompagner ces déploiements avec une gamme de services de classe mondiale."

"À l'heure où la santé numérique connaît une croissance rapide dans de nombreux pays, nous sommes heureux de permettre à Voluntis, partenaire de longue date de Microsoft, de franchir une nouvelle étape en matière d'infrastructure Cloud au service du développement de cas d'usage innovants tels que les thérapies numériques de pointe développées et exploitées par Voluntis" a ajouté Bernard Ourghanlian, CTO de Microsoft France.