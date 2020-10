Voluntis et Redox concluent un nouveau partenariat stratégique

(Boursier.com) — Voluntis a conclu un partenariat stratégique avec Redox, leader des plateformes d'interopérabilité pour l'échange de données de santé. Ce partenariat permettra aux établissements et professionnels de santé d'intégrer automatiquement les informations relatives à l'expérience de traitement de leurs patients dans leur dossier médical électronique (EHR - Electronic Health Records) afin d'améliorer la qualité des soins et la collaboration entre professionnels. Redox et Voluntis travailleront ensemble afin d'améliorer l'intégration des thérapies numériques dans le cadre des pratiques cliniques courantes et d'enrichir les dossiers patients avec des informations sur la façon dont les patients vivent leur traitement à domicile. Les équipes cliniques seront ainsi mieux équipées pour anticiper la mise en oeuvre de stratégies de soins permettant de répondre aux besoins individuels des patients au moment où ils en ont le plus besoin.

Les thérapies numériques sont la prochaine grande innovation de rupture de l'industrie de santé. Elles permettent des interventions thérapeutiques personnalisées auprès des patients, définies par leur équipe soignante et fondées sur la preuve clinique , a déclaré Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis., qui ajoute : A travers notre collaboration avec Redox, nous avons l'intention de renforcer la capacité de notre plateforme Theraxium, et des thérapies numériques qu'elle soutient, à fonctionner de manière fluide avec les dossiers médicaux électroniques et devenir des outils intégrés dans la pratique courante .

Dans le cadre de cette collaboration, les deux sociétés intégreront Theraxium, la plateforme de thérapie numérique de Voluntis, à la plateforme d'interopérabilité de Redox. Les nouvelles fonctionnalités profiteront à toutes les solutions développées par Voluntis, qu'elles soient propriétaires ou co-développées avec ses partenaires de l'industrie des sciences de la vie.