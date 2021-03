Voluntis et Broward Health lancent un nouveau programme

Voluntis et Broward Health lancent un nouveau programme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voluntis annonce une collaboration avec Broward Health, système public de santé dans l'Etat de Floride. Le partenariat porte sur la réalisation d'une évaluation clinique en vie réelle d'Oleena, application numérique aidant les patients à gérer leurs symptômes. Dans le cadre de cette collaboration, Oleena, thérapie numérique autorisée par la FDA et développée par Voluntis pour les patients atteints de cancer, sera fournie aux patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR+/HER2- pour les aider à gérer elles-mêmes les symptômes et les effets secondaires de leur maladie et de leurs traitements. L'étude clinique commencera à recruter des patientes en 2021, après un déploiement initial d'Oleena à Broward Health North.

Les partenaires effectueront une analyse de l'impact en vie réelle de la solution dans le cadre du programme d'éducation assisté par la technologie à destination des patientes atteints de cancer du sein métastatique qui vise à éduquer les patientes atteintes de cancer du sein métastatique HR+/HER2- et leurs soignants. Oleena sera inclus dans le programme pour aider les patientes à mieux comprendre leur plan de soins et à y participer.

Etant l'un des plus grands systèmes publics de santé aux Etats-Unis, Broward Health s'engage pour la fourniture de soins de qualité aux habitants du comté de Broward tout en améliorant l'accès aux services de santé. Dans le cadre de ce partenariat, les deux organisations évalueront comment une thérapie numérique sous prescription peut faciliter la gestion à distance des symptômes des patients atteints de cancer.

Oleena intègre des algorithmes cliniques dans une application ergonomique qui fournit en temps réel des recommandations personnalisées pour la gestion des symptômes à domicile. En outre, les équipes de soins ont accès aux fonctions de triage automatisé qui permettent de suivre les patients et d'identifier les cas les plus urgents. Avec cette initiative conjointe, les partenaires visent à améliorer la qualité des soins et des résultats cliniques tout en réduisant le recours aux services d'urgence et aux hospitalisations qui résultent de symptômes non traités.

Au cours de la phase de conception, une attention particulière a été accordée à l'optimisation de l'expérience utilisateur, afin de s'adapter aux différents niveaux de connaissances en matière de santé et à la prise en charge de plusieurs langues. "Cette collaboration démontre l'engagement et la volonté de Broward Health et de Voluntis d'améliorer la prise en charge médicale et de contribuer à réduire les disparités entre patients", ajoute Voluntis.