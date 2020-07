Voluntis et Biocon Biologics s'associent dans une collaboration mondiale sur les thérapies digitales pour les insulines

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biocon Biologics India Limited, une entreprise intégrée dédiée aux biosimilaires, filiale de Biocon Ltd. (code ESB : 532523, NSE : BIOCON), et Voluntis annoncent un accord de collaboration mondiale entre Biocon Sdn. Bhd, filiale de Biocon Biologics, Malaisie, et Voluntis pour développer et distribuer des thérapies digitales innovantes afin d'aider les personnes diabétiques traitées par des traitements biologiques.

Avec cet accord de licence, Biocon Biologics sera l'une des premières sociétés d'insuline à proposer une thérapie digitale validée, homologuée par la Food and Drug Administration Américaine et portant le marquage CE, Insulia, aux patients atteints de diabète de type 2, sur plusieurs marchés dans le monde. Insulia fournit des recommandations automatisées de doses d'insuline permettant aux personnes diabétiques de gérer eux-mêmes leur traitement et aux équipes de soins de surveiller leurs progrès à distance.

Insulia est la première thérapie digitale homologuée réglementairement à délivrer de manière automatisée des recommandations de doses pour tous les types d'insuline basale.

Le besoin pour des solutions permettant le traitement à domicile et la télémédecine s'est fortement accru dans le monde entier, certains systèmes de santé remboursant les thérapies digitales aux patients éligibles.

Biocon Biologics aspire à réimaginer l'écosystème autour des patients en développant un modèle basé sur la technologie afin de personnaliser les soins au-delà du médicament et réduire les coûts associés à la prise en charge. En lien avec la philosophie de l'entreprise, cette démarche place les patients au coeur de l'activité. La collecte des retours des utilisateurs par le biais de plateformes numériques permet une analyse plus fine des besoins et l'orientation des plans de développement autour du patient. En s'appuyant sur les meilleures thérapies digitales, Biocon Biologics veut améliorer l'expérience du patient.