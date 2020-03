Voluntis envisage d'engager un plan significatif de réduction des coûts pour atteindre l'équilibre en 2021

En marge de l'accord de collaboration conclu entre Voluntis et Bristol-Myers Squibb Company annoncé aujourd'hui, Voluntis fait un point sur sa nouvelle stratégie.

Le groupe priorise désormais son activité en oncologie dans l'optique de développer plus avant sa position sur ce secteur à fort potentiel de croissance.

Par ailleurs, il envisage d'engager un plan significatif de réduction des coûts afin d'atteindre son objectif d'équilibre financier en 2021.

Voluntis confirme donc son objectif d'équilibre financier (EBITDA) courant 2021, pour un chiffre d'affaires facturé en 2021 compris entre 8 et 12 ME et une base annuelle de coûts du même ordre, suite à la priorisation de l'activité oncologie et à l'adaptation de la structure de coûts.