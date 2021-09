Voluntis disposait d'une trésorerie disponible de 6,3 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Voluntis , un leader dans le domaine des thérapies numériques, fait le point sur ses facturations commerciales et sur sa situation financière non auditées au 1er semestre 2021, dans le cadre de la préparation des comptes semestriels de la société, qui seront publiés le 24 septembre prochain, et de la publication du rapport de l'expert indépendant relatif au projet d'Offre Publique d'Achat initiée par la société AptarGroup, Inc. (NYSE : ATR) et visant les actions en circulation de Voluntis.

Au 1er semestre 2021, les facturations commerciales de Voluntis s'élèvent à 1,5 million d'euros, contre 5,8 millions d'euros au 1er semestre 2020. Cet écart s'explique par les cycles de facturation qui peuvent différer d'une année sur l'autre, sans donner de tendance pour l'ensemble de l'exercice, et par la concrétisation plus lente de certains projets.

Dans ce contexte, Voluntis estime aujourd'hui pouvoir réaliser un volume de facturations commerciales de l'ordre de 9 millions d'euros sur l'exercice 2021, en ligne avec la fourchette d'estimation (8 à 12 millions d'euros) communiquée précédemment.

Par ailleurs, compte tenu des dépenses exceptionnelles engagées par Voluntis dans le cadre du projet de rapprochement avec Aptar, Voluntis renonce à son objectif de cash-flow libre positif au second semestre 2021 annoncé précédemment.

En outre, au 30 juin 2021, Voluntis disposait d'une trésorerie disponible de 6,3 millions d'euros, contre 11 millions fin 2020.

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2021, le 24 septembre 2021, après Bourse.