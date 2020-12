Voluntis : des prêts complémentaires non dilutifs de 3 ME

(Boursier.com) — Voluntis annonce l'obtention de nouveaux Prêts Garantis par l'Etat français (PGE) pour un montant total de 3 millions d'euros auprès de BNP Paribas et de Crédit du Nord et l'optimisation de sa structure financière. Les PGE ont une durée initiale d'un an et sont intégralement remboursables à échéance. Le remboursement des montants dus peut être différé à nouveau, au choix de la Société, jusqu'en décembre 2026. L'État français garantit 90% des montants dus. Ces prêts, qui sont non dilutifs pour les actionnaires, sont assortis d'un taux d'intérêt fixe annuel de 0,25%, au titre de la première année.

Cette souscription a été réalisée à hauteur de 2 millions d'euros auprès de BNP Paribas, son partenaire historique, et de 1 million d'euros auprès de Crédit du Nord, filiale du groupe Société Générale, qui rejoint à cette occasion le pool de banques partenaires de la Société. Pour rappel, la Société avait obtenu en septembre 2020 un premier PGE d'un montant de 2 millions d'euros auprès de BNP Paribas.

Grâce à ce nouveau financement, Voluntis porte à 11,9 millions d'euros le montant des fonds levés en 2020, dont 6 millions d'euros de financements non dilutifs (PGE et prêt Innovation R&D de Bpifrance Financement) et 5,9 millions d'euros dans le cadre d'une levée de fonds réalisée notamment auprès de Debiopharm Innovation Fund, fonds corporate de la société Suisse Debiopharm, et Indigo, holding personnelle d'Eric Carreel, Président et co-fondateur de Withings.

Fort de ces moyens, Voluntis est en mesure de couvrir ses besoins de financement au-delà des 12 prochains mois. Par conséquent, la Société n'entend pas faire usage de la ligne de financement obligataire flexible (OCEANE-BSA) obtenue le 23 mars 2020, non utilisée à ce jour et dont la faculté de tirage, à l'initiative exclusive de Voluntis, expirera le 23 septembre 2021.