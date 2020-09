Voluntis couvre ses besoins de financement à 12 mois

(Boursier.com) — Voluntis , spécialiste des thérapies numériques, réalise un chiffre d'affaires semestriel de 1,9 million d'euros (2 ME au 1er semestre 2019). L'Ebitda (-5,9 ME contre -7 ME au 1er semestre 2019) et le résultat net (-8,1 ME contre -8,4 ME un an plus tôt) s'inscrivent en légère amélioration.

Sur le semestre, Voluntis a généré un free cash-flow positif de 0,9 ME, intégrant 3,1 ME de crédit d'impôt recherche (CIR) contre 1,7 ME au 1er semestre 2019. La consommation de trésorerie était de 7,4 ME sur la même période en 2019. Au 30 juin, la trésorerie disponible de Voluntis était de 4,2 ME, renforcée en septembre par l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 2 ME.

La société estime ainsi pouvoir couvrir ses besoins de financement à 12 mois grâce à ce niveau de trésorerie et à la mise en place de financements complémentaires ou la signature de nouveaux partenariats en discussion. Voluntis dispose en outre d'un programme d'OCEANE-BSA, qui pourrait être éventuellement mis en oeuvre.

Perspectives

A l'issue de ce 1er semestre encourageant, Voluntis confirme ses objectifs financiers à court et moyen terme. Malgré le contexte sanitaire, Voluntis confirme viser une croissance significative de ses facturations commerciales en 2020.

L'accélération des prises de commandes de Voluntis est significative grâce à la dynamique positive du secteur de la santé numérique pendant la crise du Covid-19. En particulier, les entreprises pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers les thérapies numériques pour soutenir et enrichir leur portefeuille de produits afin d'offrir aux patients du monde entier une expérience de traitement optimale. Ces nouvelles solutions, grâce au suivi médical à distance, permettent en outre à davantage de patients d'être traités à domicile.

Cette croissance des revenus doit permettre à Voluntis d'atteindre son objectif d'équilibre financier, soit un Ebitda ajusté positif, courant 2021.