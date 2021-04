Voluntis conclut un partenariat avec Eisai

Voluntis conclut un partenariat avec Eisai









(Boursier.com) — Voluntis a conclu un accord de collaboration avec Eisai, dont le siège social se situe àTokyo, pour concevoir et développer des thérapies numériques (DTx) innovantes de soutien aux patients atteints de cancer. Cet accord de partenariat s'accompagne d'un investissement stratégique d'Eisai dans Voluntis, pour 1,1% du capital placé à 4,15 euros l'action. Selon Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis , ils s'agit là d' une reconnaissance de Voluntis en tant que partenaire de confiance à l'échelle mondiale pour les entreprises pharmaceutiques développant des thérapies augmentées par le numérique .

En séance, l'action Voluntis réagit bien à cette annonce. Le titre gagne 6,6% à 4,6 euros.

Concevoir et développer de nouveaux DTx

Cette collaboration et l'accord de licence conclus vont venir enrichir le pipeline commercial de Voluntis. En s'appuyant sur la plateforme technologique Theraxium de Voluntis, les deux sociétés collaboreront autour de nouveaux DTx spécialement conçus pour les patients et les professionnels de santé dans le cadre des traitements anticancéreux. L'objectif des partenaires est de concevoir et de développer ensemble de nouveaux DTx, et d'en évaluer leur apport pour les patients et les professionnels de santé. In fine, les sociétés pourraient commercialiser ces DTx, une fois les homologations réglementaires obtenues.

Ces nouvelles solutions seront conçues en vue d'une commercialisation aux Etats-Unis, au Japon et dans des marchés européens. Cette initiative s'inscrit au coeur de la stratégie des deux partenaires, qui consiste à utiliser les technologies numériques pour améliorer l'expérience patient vis-à-vis des traitements, ainsi que les résultats cliniques.

Les DTx seront basés sur la plateforme Theraxium, socle technologique du portefeuille de thérapies numériques de Voluntis, dont sa solution propriétaire en oncologie, qui a été la première à être autorisée aux Etats-Unis et en Europe. En complément de leur collaboration en oncologie, les partenaires exploreront d'autres opportunités de collaboration pour développer, évaluer et commercialiser des thérapies numériques basées sur la plateforme Theraxium dans le domaine de la neurologie, une autre aire thérapeutique prioritaire pour Eisai, notamment autour de la maladie d'Alzheimer et la démence.

A la suite de cet accord stratégique, Voluntis accroît sa présence mondiale avec une nouvelle opportunité de commercialiser sa technologie au Japon. Cette collaboration vient également enrichir le portefeuille de solutions DTx de l'entreprise en partenariat avec l'industrie pharmaceutique, démontrant une fois encore la solidité de sa plateforme Theraxium, technologie de pointe pour accélérer et dérisquer les initiatives DTx stratégiques des principaux acteurs pharmaceutiques.

Eisai détiendra 1,1% du capital à 4,15 euros l'action

En parallèle du paiement à la signature de l'accord de collaboration et de licence, Eisai réalise un investissement stratégique dans Voluntis. Cette transaction renforcera le partenariat entre les deux sociétés.

L'investissement sera réalisé par l'émission réservée à Eisai de 100.361 actions ordinaires sans droit de préemption pour les actionnaires existants de la société. Le prix d'émission des nouvelles actions a été fixé à 4,15 euros par action qui auront chacune une valeur nominale de 0,10 euro. Après le règlement-livraison des nouvelles actions, Eisai détiendra environ 1,1% du capital social et 0,86% des droits de vote de Voluntis.

L'augmentation de capital, représentant environ 1,1% du capital de la société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l'opération, a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la société. Le produit brut de l'émission pour Voluntis est de 416.498,15 euros (prime d'émission incluse).

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société avant l'augmentation de capital deviendra environ 0,99% après l'opération.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché d'Euronext Growth Paris sont prévus le 3 mai 2021, sous réserve des conditions usuelles.

Les actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes de Voluntis d'ores et déjà cotées sous le même code (ISIN FR0004183960 ; ALVTX). Les actions ordinaires nouvelles seront assimilées aux actions ordinaires existantes de Voluntis.

L'opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.