Voluntis : augmentation de capital de 5,9 millions d'euros

Voluntis : augmentation de capital de 5,9 millions d'euros









(Boursier.com) — Voluntis annonce la réalisation d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription exclusivement réservée à la catégorie d'investisseurs définie ci-dessous d'un montant total de 5,9 millions d'euros. Les titres ont été souscrits par des investisseurs européens de qualité, pour la plupart spécialisés dans le secteur de la santé, parmi lesquels Debiopharm Innovation Fund, fonds corporate de la société Suisse Debiopharm, et Indigo, holding personnelle d'Eric Carreel, Président et co-fondateur de Withings, qui a renforcé sa position. Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 4,43 euros par action, soit une décote de 15% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de Bourse précédant sa fixation.

Le produit net de l'augmentation de capital (5,7 millions d'euros) sera utilisé par Voluntis pour renforcer ses moyens financiers, en particulier pour développer ses activités commerciales auprès de l'industrie pharmaceutique, et contribuer au financement des activités de R&D. Cette levée de fonds vient compléter les outils de financement déjà en place, notamment le prêt garanti par l'Etat (PGE) de 2 millions d'euros et le prêt Innovation R&D de 1 million d'euros obtenus récemment, et permet à la Société de couvrir ses besoins de financement au-delà des 12 prochains mois.

Le Conseil d'administration de la Société a décidé la nomination de Madame Tanja Dowe, CEO de Debiopharm Innovation Fund, en qualité de censeur.

Le placement a été dirigé par la Banque Delubac & Cie - CIB en qualité de chef de file, conseil et coordinateur global de l'opération.

Le Conseil d'administration du 20 novembre 2020, faisant usage de la délégation qui lui a été accordée aux termes de la 26ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 29 juin 2020, a décidé l'émission d'un nombre total de 1.339.592 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro, et en a réservé la souscription à des investisseurs entrant dans la catégorie de personnes définie à la 26ème résolution.

L'augmentation de capital, représentant environ 17,6% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation du placement, a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription actionnaires existants de la Société, sur le fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 4,43 euros par action. Ce prix correspond à une décote de 15% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation, conformément à la 26ème résolution de l'assemblée générale mixte de la Société en date du 29 juin 2020. Le produit brut de l'émission pour Voluntis est de 5.934.392,56 euros (prime d'émission incluse).