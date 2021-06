Voluntis : AptarGroup propose 8,70 euros par action

(Boursier.com) — Voluntis et ses principaux actionnaires sont entrés en négociations exclusives avec AptarGroup, Inc., un leader mondial dans le domaine du conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation, concernant une acquisition potentielle de toutes les actions en circulation de Voluntis par AptarGroup.

Cette acquisition viendrait compléter le portefeuille existant d'Aptar en matière de solutions de santé numérique, composé d'appareils connectés, en ajoutant des solutions de thérapies numériques et en élargissant ses services à de multiples conditions et maladies chroniques. Avec l'acquisition de Voluntis, Aptar aurait un accès immédiat à une plateforme propriétaire établie et à des algorithmes qui permettront de construire les futures solutions numériques fournies aux clients pharmaceutiques et de biotechnologie ainsi qu'à d'autres acteurs de la santé, y compris les payeurs et les professionnels de santé.

La plateforme Theraxium, propriété de Voluntis, accompagne les patients dans la gestion de leur traitement en collaboration avec leur équipe soignante. La plateforme offre une aide à la décision en temps réel (par exemple pour l'autogestion des symptômes, de la posologie et de l'observance) pour un large éventail de maladies chroniques, tout en permettant aux équipes soignantes de suivre à distance le parcours de soins du patient et l'évolution de sa maladie.

La plateforme Theraxium sert de base aux thérapies numériques co-développées avec des partenaires pharmaceutiques et destinées à être utilisées en conjonction avec leurs médicaments. La société a obtenu 14 autorisations réglementaires en Amérique du Nord et dans l'Union européenne, grâce à son système de gestion de la qualité certifié ISO13485 et MDSAP (Medical Device Single Audit Program).

Une offre à 8,70 euros par action

Dans le cadre de l'opération envisagée, et sous réserve des conditions décrites ci-dessous, Aptar acquerrait auprès de certains membres du management et des actionnaires de référence de la société (Bpifrance Participations, LBO France Gestion, Debiopharm Innovation Fund, SHAM Innovation Santé, Vesalius Biocapital et Indigo) l'intégralité de leurs actions représentant environ 64,6% du capital de Voluntis (sur une base non diluée) au prix de 8,70 euros par action, valorisant l'ensemble des fonds propres de la société (sur une base totalement diluée) à environ 78,8 millions euros (95,3 M$).

Ce prix par action représente une prime de 110% par rapport au cours de clôture de l'action Voluntis le 18 juin 2021 et des primes de 99% et 91%, respectivement, par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires Voluntis sur Euronext Growth Paris pour les 30 jours et 90 jours de trading précédant la date de cette annonce.

Le Conseil d'administration de Voluntis est favorable

La conclusion d'un contrat de cession définitif est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Voluntis. Le Comité social et économique de Voluntis sera informé et consulté sur la transaction envisagée, conformément aux exigences réglementaires applicables.

Un accord définitif pour l'acquisition des actions serait conclu à l'issue de ce processus de consultation. La réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle sera soumise aux conditions habituelles et notamment à l'approbation du Ministère français de l'économie au titre de la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers.

Le Conseil d'Administration de Voluntis a accueilli favorablement la transaction proposée et Aptar et Voluntis ont conclu un accord d'offre publique d'achat en vertu duquel Voluntis a accepté de soutenir l'offre publique d'achat et de ne pas solliciter d'autres offres.

A l'issue de cette acquisition, Aptar lancerait une offre publique d'achat obligatoire simplifiée en numéraire pour acquérir les actions restantes de Voluntis au même prix de 8,70 euros par action (Offre Publique d'Achat).

Aptar prévoit de financer la transaction avec les liquidités existantes.

Rappelons que l'action Voluntis est suspendue en Bourse sur un cours de 4,14 euros par action.