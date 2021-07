Voluntis : Aptar prend une participation majoritaire au prix de 8,70 euros par action

(Boursier.com) — Voluntis , un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui, à la suite de l'entrée en négociations exclusives le 21 juin 2021 et à l'issue de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel de Voluntis, la signature, le 22 juillet 2021, d'un contrat de cession d'actions concernant l'acquisition par AptarGroup, Inc. (NYSE : ATR), un leader mondial dans le domaine du conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation, d'une participation majoritaire dans Voluntis, représentant environ 64,6% du capital social de Voluntis (sur une base non diluée), pour un prix de 8,70 euros par action.

La réalisation de la cession du bloc d'actions devrait intervenir avant la fin du troisième trimestre 2021 sous réserve des conditions usuelles, notamment l'approbation du Ministère français de l'Économie au titre de la réglementation relative au contrôle des investissements étrangers.

À l'issue et sous réserve de la réalisation de cette acquisition, Aptar initierait une offre publique d'achat obligatoire visant à acquérir les actions restantes de Voluntis à un prix identique de 8,70 euros par action (l'"Offre Publique d'Achat"). L'Offre Publique d'Achat serait déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au troisième trimestre 2021 et soumise à l'autorisation réglementaire de l'AMF.

Si les conditions réglementaires sont satisfaites à l'issue de l'Offre Publique d'Achat, Aptar a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire sur les actions de Voluntis restantes en circulation (aux mêmes conditions financières que celles de l'Offre Publique d'Achat).

Conformément à la loi applicable, le Conseil d'Administration de Voluntis, en accord avec la recommandation du comité ad hoc, a nommé Advolis Orfis en tant qu'expert indépendant le 5 juillet 2021 et émettra, notamment sur la base du rapport de l'expert indépendant appelé à se prononcer sur les conditions financières de l'Offre Publique d'Achat et de l'éventuel retrait obligatoire consécutif, un avis motivé sur l'Offre Publique d'Achat et ses conséquences pour Voluntis, ses actionnaires et ses employés.