Voluntis annonce des évolutions dans sa gouvernance

Voluntis annonce des évolutions dans sa gouvernance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voluntis annonce aujourd'hui des changements dans la composition de son Conseil d'administration et sa structure de management, une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique annoncée en mars 2020.

Conseil d'administration

Dans le cadre de la simplification de l'organisation de Voluntis en adéquation avec sa feuille de route stratégique, le Conseil d'administration a approuvé une réduction du nombre de ses membres. Dans ce contexte, le Dr Roberta Herman et Nicolas Cartier ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs, chacun d'entre eux ayant pris de nouvelles fonctions récemment : le Dr Herman en tant que Président Directeur Général du Joslin Diabetes Center et M. Cartier en tant que Directeur Général Délégué de Mérieux NutriSciences. Cette nouvelle structure du Conseil d'administration, à six administrateurs dont deux indépendants, est entrée en vigueur à compter du 30 juillet 2020.

"Au nom de mes collègues administrateurs, de l'équipe de direction de la société et des actionnaires, je tiens à remercier Roberta et Nicolas pour les contributions importantes qu'ils ont apportées pendant leurs années de service au sein du Conseil d'administration de Voluntis", a déclaré Eric Elliott, Président du Conseil d'Administration de Voluntis. "Même si leur contribution nous manquera, à l'avenir, une taille réduite de notre Conseil d'administration est conforme à notre décision d'adopter une gouvernance d'entreprise allégée."

Organisation et équipe de direction

Parallèlement, l'organisation de la société a également été simplifiée pour soutenir la compétitivité et promouvoir l'innovation et les talents, tout en assurant la continuité des compétences, de la culture et des valeurs de la société.

Le Comité exécutif et le Global management committee sont désormais fusionnés en un seul Comité de direction, présidé par le Directeur général, Pierre Leurent. Toutes les activités commerciales sont désormais regroupées en une seule unité, dirigée par Romain Marmot, nommé Chief Business Officer.

Suite à ces changements organisationnels, le rôle de Directeur des opérations a été supprimé et Alexandre Capet, ancien Directeur des opérations en Europe, quitte la société pour poursuivre d'autres projets.