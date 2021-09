Voluntis : amélioration de l'EBITDA ajusté

(Boursier.com) — Voluntis annonce ses résultats du 1er semestre 2021 marqués par un recul des facturations commerciales à 1,5 million d'euros et du chiffre d'affaires IFRS à 1,3 million d'euros au 1er semestre 2021. Le groupe a connu une progression sensible des produits constatés d'avance à 11,6 millions d'euros au 30 juin et une réduction significative des dépenses opérationnelles dans le cadre de la feuille de route stratégique annoncée en mars 2020.

Cette réduction des charges opérationnelles a permis à Voluntis d'enregistrer une amélioration de son EBITDA ajusté qui ressort à -2,2 millions d'euros au 1er semestre 2021 contre -3,1 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel de la société ressort à -4,0 millions d'euros au 1er semestre 2021, en amélioration significative par rapport au 1er semestre 2020 (-7,7 millions d'euros).

Après prise en compte d'une réduction de 0,3 million d'euros du coût de l'endettement financier net, Voluntis affiche un résultat net de -4,2 millions d'euros au 1er semestre 2021, en amélioration sensible de 3,9 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2020 (-8,1 millions d'euros).

La trésorerie disponible est de 6,4 millions d'euros et le cash-flow libre ressort à -4,2 millions d'euros au 30 juin 2021. Environ 9 millions d'euros de facturations commerciales sont attendues sur l'exercice 2021.