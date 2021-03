Voluntis : a renforcé sa structure financière en 2020

(Boursier.com) — Dans le cadre de la feuille de route stratégique présentée en mars 2020, Voluntis s'est engagée à la conclusion de partenariats d'envergure avec des laboratoires pharmaceutiques de premier plan pour commercialiser ses thérapies numériques, prioritairement dans le domaine de l'oncologie. Grâce à ses partenariats, les facturations commerciales, constituées principalement des paiements initiaux, des paiements liés à des franchissements de jalons et des revenus récurrents de licence liés à la commercialisation, ont été multipliées par 3,8 par rapport à 2019 (2,7 millions d'euros) pour atteindre 10,2 ME sur l'exercice 2020. Le chiffre d'affaires 2020 de Voluntis ressort ainsi à 4,4 ME (3,7 ME en 2019).

La feuille de route présentée en 2020 prévoyait également un redéploiement des ressources humaines de l'entreprise et une adaptation de son organisation, aussi bien en France qu'aux Etats-Unis, en lien avec le repositionnement de la stratégie commerciale vers la vente indirecte assurée par les laboratoires pharmaceutiques partenaires. Ce mouvement s'est traduit par un ajustement de l'effectif, passant de 113 collaborateurs à fin 2019 à 72 fin 2020 tout en préservant la capacité d'innovation du Groupe.

Grâce à la progression des revenus et à l'abaissement des charges opérationnelles, Voluntis a enregistré une nette amélioration de son Ebitda ajusté, à -3,4 ME (-13,4 ME en 2019).

Malgré l'impact défavorable de la norme comptable IFRS 15, le résultat net s'inscrit à -12,1 ME, en amélioration sensible de +3,7 ME sur un an, avec une perte nette divisée par deux au 2e semestre 2020 (-4 ME) par rapport au 1er semestre 2020 (-8,1 ME).

Renforcement de la structure financière

L'augmentation des flux de trésorerie liée aux partenariats et la réduction stratégique de la structure de coûts ont permis d'améliorer très fortement le cash-flow libre qui ressort à -2,1 ME en 2020 (-14,3 ME en 2019). En outre, Voluntis a mis en place de nouveaux financements afin de consolider sa structure financière et a obtenu un total net de 11,7 ME supplémentaires en 2020, dont 6 ME de financements non dilutifs (PGE et prêt Innovation R&D de Bpifrance Financement) et 5,7 ME dans le cadre d'une levée de fonds réalisée notamment auprès de Debiopharm Innovation Fund, fonds corporate de la société Suisse Debiopharm, et Indigo, holding personnelle d'Eric Carreel, Président et co-fondateur de Withings. Cette augmentation de capital a permis de compenser en partie l'impact de la perte nette comptable sur les capitaux propres, qui s'établissent à -4,6 ME fin 2020.

A fin 2020, Voluntis dispose d'une trésorerie de 11 ME (5,1 ME fin 2019). Grâce à ce solide niveau de trésorerie, et compte tenu des flux attendus en 2021, Voluntis estime disposer des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins financiers, a minima sur les 12 prochains mois.

Un an après la présentation de notre nouvelle feuille de route stratégique, je suis aujourd'hui très fier du chemin parcouru. Nous sommes au rendez-vous sur tous les indicateurs clés, que ce soit nos avancées commerciales importantes, avec la conclusion de deux nouvelles collaborations pharmaceutiques de premier plan, l'amélioration de nos résultats, grâce à l'optimisation de notre structure de coûts, ou encore notre visibilité financière, avec une trésorerie en augmentation , commente Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis.

Perspectives

Grâce à la bonne dynamique commerciale engagée et au respect de la feuille de route, Voluntis confirme ses objectifs financiers à court et moyen terme... Sur le plan commercial, Voluntis vise la signature de nouveaux accords de coopération en 2021. Sur le plan financier, compte tenu des informations dont elle dispose actuellement, la société confirme son objectif de facturation commerciale annuelle comprise entre 8 et 12 ME, et vise toujours un cash-flow libre positif au second semestre de l'année.

Au-delà, Voluntis confirme le potentiel commercial des accords signés depuis décembre 2019. Ainsi, l'ensemble des accords signés depuis décembre 2019 pourrait générer, sous réserve du respect de certaines conditions contractuelles, jusqu'à 25 ME de facturations commerciales cumulées entre 2020 et 2024 (dont une partie significative des 10,2 ME facturés en 2020), principalement constitués de paiements initiaux et d'étape.

Le lancement commercial des solutions co-développées, prévu pour intervenir graduellement entre 2021 et 2024, permettrait en outre à Voluntis de percevoir des revenus de licences au titre de l'usage de sa plateforme Theraxium et de ses thérapies numériques propriétaires. Ceux-ci pourraient représenter cumulativement des dizaines de millions d'euros par an, sur la base des revenus par patient négociés et du nombre prévisionnel d'utilisateurs finaux.

Pierre Leurent conclut : Ce n'est qu'une étape et nous sommes plus que jamais fixés sur nos objectifs à moyen terme avec la volonté de mettre de nouvelles thérapies numériques sur le marché mais aussi d'étendre notre portefeuille de solutions innovantes, que ce soit avec nos partenaires actuels ou de nouveaux. Nous évoluons sur un marché des thérapies numériques qui pèsera près de 9 milliards de dollars en 2025 et sur les deux aires thérapeutiques, l'oncologie et le diabète, les plus vastes à l'échelle de l'industrie pharmaceutique mondiale. Avec notre plateforme de thérapie numérique robuste et largement réplicable, nous avons la capacité d'aller beaucoup plus loin, notamment au travers d'une exploitation efficiente et responsable des données collectées. Les récentes discussions initiées avec de nouveaux partenaires potentiels nous confortent dans cette ambition et nous font entrevoir un important gisement de création de valeur pour nos actionnaires .

