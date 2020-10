Voluntis : +70% !

Voluntis : +70% !









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Voluntis enregistre une nouvelle séance assez folle ce jeudi. Dans d'énormes volumes, le titre du spécialiste des thérapies digitales s'envole désormais de plus de 70% à 3,77 euros après avoir flambé de 21% hier. Plus de 20% du capital ont déjà changé de mains! La valeur avait connu une séance euphorique le 30 septembre dernier après que le management eut dévoilé des résultats intermédiaires en légère amélioration et réitéré ses objectifs financiers à court et moyen terme.

Cette fois, le titre profite de l'annonce de l'obtention d'un nouveau brevet par le United States Patent and Trademark Office (USPTO) portant sur le moteur algorithmique de la plateforme Theraxium et les procédés associés développés par Voluntis pour concevoir des algorithmes d'aide à la décision pour les patients et d'auto-gestion de leur traitement. Les recommandations automatisées en temps réel se concentrent sur le plan de soins personnalisé du patient et portent notamment sur : l'aide à l'autogestion des symptômes, le dosage personnalisé des médicaments, les conseils pour l'autosurveillance des indicateurs de santé pertinents et l'identification de la nécessité d'une intensification des soins.