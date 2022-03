Voltalia : vive croissance mais légère perte en 2021

(Boursier.com) — Voltalia publie pour l'exercice 2021 une forte croissance de l'activité mais une légère perte nette. Les revenus annuels 2021 s'élèvent à 398,6 millions d'euros, en hausse de +71% (+76% à taux de change constants). Les revenus issus de l'activité des Ventes d'énergie progressent de +34% et ceux issus des Services sont multipliés par 2,6 (après élimination des ventes internes de Services), portés surtout par le segment Développement, Construction et Fourniture d'équipements mais aussi celui de l'Exploitation-maintenance.

L'Ebitda normatif, calculé sur la base d'un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et d'une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne long terme, ressort à 156,5 millions d'euros, en hausse de +55%. Il est inférieur à l'objectif qui est de 170 millions d'euros car certaines cessions de projets en cours de développement au Brésil (pré-construction), signées en 2021, ne seront comptablement reconnues qu'en 2022. Sans ce décalage non anticipé, l'objectif 2021 aurait été dépassé. Parmi les cessions signées en 2021 mais non comptabilisées, celles qui ont déjà rempli les critères de comptabilisation depuis le 1er janvier 2022 représentent plus de 10 millions d'euros d'Ebitda, soit la grande majorité de l'écart à l'objectif.

L'Ebitda consolidé s'établit à 137,4 millions d'euros. La hausse de +41% (+49% à taux de change constants) provient des Ventes d'énergie comme des Services. Le résultat net part du groupe ressort dans le rouge à -1,6 millions d'euros, contre +7,9 ME un an avant.

La trésorerie à fin 2021 s'élève à 291,4 millions d'euros en hausse de +33%. Ce niveau est à comparer à une dette financière totale de 1,05 MdE à fin 2021, en hausse de +25% essentiellement du fait de l'émission début 2021 d'obligations convertibles (Océane) et vertes. Sur la période, l'activité opérationnelle (hors capex) a permis une génération de cash-flow à hauteur de 127 millions d'euros, en hausse de +49%.

L'ambition de 2,6 GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023 est confirmée. Voltalia dispose en effet 1,7 GW de capacité en exploitation ou en construction à fin 2021. Par ailleurs, les contrats de vente d'énergie déjà attribués et qui ne sont pas encore en construction représentent environ 0,9 GW. En 2023, l'Ebitda normatif devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros. Voltalia précise enfin que ses activités ne sont pas directement exposées à la Russie ou à l'Ukraine.