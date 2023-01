Voltalia : vers une forte accélération des capacités installées

(Boursier.com) — Voltalia monte de 2% à 17,90 euros ce jeudi, alors que la croissance des revenus est ressortie à 26% en 2022, avec des revenus de 153 millions d'euros en T4 2022 (+5%) et de 503 millions d'euros en 2022 (+26%).

Les ventes d'énergie ont grimpé de 34% au T4 et de +18% sur l'année avec une augmentation de la base installée, un effet de base défavorable dû à une cession fin 2021, une moindre ressource éolienne et solaire et un renforcement du réal brésilien comparés à 2021.

Les services progressent de 31% au T4 et de 47% sur l'année avec une forte croissance des services aux clients tiers sur tous les segments d'activité.

Ambitions 2023

Voltalia a atteint, avec un an d'avance, son objectif 2023 de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction.

Le groupe confirme l'objectif d'un EBITDA normatif de 275 à 300 millions d'euros en 2023.

Le niveau record de 1,1 gigawatts de nouveaux contrats long terme de vente d'électricité remportés en 2022 va contribuer à la croissance en 2023 et au-delà...

"Une fin d'année peu contributive, marquée par un manque de ressource (vent, soleil) et peu de cessions d'actifs" commente Portzamparc... "Cela devrait conduire le consensus à revoir à la baisse ses attentes d'EBITDA (193,7 ME). Notre estimation, en bas de consensus (170,5 ME), sera ajustée après un contact société mais reste cohérente en première lecture. L'exercice 2023 devrait marquer une forte accélération des capacités installées et de l'EBITDA" poursuit l'analyste. Verdict : "conserver" le dossier.