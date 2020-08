Voltalia : vente d'un projet éolien au Brésil

(Boursier.com) — Voltalia a annoncé la vente d'un projet éolien prêt à construire de 28 mégawatts à l'entreprise japonaise de construction TODA. Pour ce projet situé au sein du complexe brésilien Serra Branca de Voltalia, l'entreprise fournira à TODA des services de construction, d 'exploitation, de maintenance et de gestion administrative.

Le projet TODA fait partie du complexe Serra Branca de Voltalia, le plus grand site mixte éolien et solaire au monde sur environ 40.000 hectares. Le complexe de Serra Branca bénéficie d'une infrastructure de connexion au réseau de plus de 2,4 gigawatts développée et construite par Voltalia. Celle-ci connecte 0,8 gigawatt de centrales éoliennes Voltalia en exploitation et en construction, 0,3 gigawatt de projets solaires Voltalia bénéficiant de contrats déjà signés, 0,7 gigawatt de centrales éoliennes vendues à des partenaires (incluant TODA) et 0,7 gigawatt de potentiel supplémentaire à vendre à des partenaires ou à conserver par Voltalia.

La construction du nouveau parc doit débuter cette année, pour une exploitation commerciale prévue en juillet 2021. Cette date marquera le début du contrat de services de huit ans prévoyant l'exploitation et la maintenance des infrastructures électriques telles que les réseaux de moyenne tension, les sous-stations et les lignes de transmission.