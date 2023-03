Voltalia va intégrer le SBF 120

(Boursier.com) — Voltalia rappelle son entrée dans l'indice SBF 120, l'un des principaux indices de la Bourse de Paris, regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.

Cette décision, prise par le Conseil scientifique des indices d'Euronext en date du 9 mars à la suite de la révision trimestrielle des indices Euronext Paris, sera effective à compter du 17 mars, après la clôture du marché.

"L'entrée au SBF 120 illustre la progression du statut boursier de Voltalia. Sa capitalisation et sa liquidité ont fortement progressé au fils des ans depuis l'IPO de 2014, et particulièrement en 2022. Voltalia est déjà entré dans plusieurs autres indices, comme l'Euronext Tech Leaders en juin dernier, mettant en valeur son profil de croissance et sa position d'acteur innovant des énergies renouvelables. Toutes ces évolutions sont le reflet de la progression opérationnelle de notre entreprise dans la durée, rendue possible par l'implication de plus de 1550 Voltaliens au service d'une mission : améliorer l'environnement mondial en favorisant le développement local", déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Rappelons que Bénéteau et Mersen sont également promues au SBF 120 avec Voltalia. Toutes trois intègrent aussi le CAC Mid 60.