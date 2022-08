Voltalia va construire un nouveau projet hydroélectrique en Guyane française

(Boursier.com) — La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a autorisé Voltalia à signer un contrat avec EDF SEI pour la vente de l'électricité que produira une nouvelle centrale hydroélectrique au fil de l'eau, d'une puissance de 2,9 mégawatts, située sur la rivière Inini au lieu-dit Saut-Sonnelle dans la commune de Maripa-Soula, en Guyane. Ce contrat porte sur une période d'au moins 30 ans à compter de la mise en service de l'installation prévue en 2026.

La production hydroélectrique de la centrale de Maripa-Soula est estimée à 12,7 gigawattheures par an, permettant d'approvisionner près de 11 000 habitants localement. Elle se substituera à la production actuelle, aussi coûteuse que carbonée, reposant sur l'importation annuelle de 6 millions de litres de gasoil nécessaires à la consommation électrique de Maripa-Soula cheminant par bateau puis camion et enfin par pirogue jusqu'à cette commune très enclavée. Le projet de Voltalia permettra donc de réduire les émissions de CO2 de plus de 18 000 tonnes chaque année.

La construction de cette centrale hydroélectrique au fil de l'eau s'accompagne de mesures environnementales particulièrement ambitieuses. Plus de 1,1 millions d'euros seront investis dans un programme de préservation de la forêt environnante, la création d'une zone de frai de poissons et le suivi écologique (faune, flore, sédiments et qualité de l'eau) en amont et en aval de l'ouvrage.

"Nous sommes très heureux de concrétiser ce nouveau projet, fruit d'un long travail assuré par l'ensemble de nos équipes guyanaises. La centrale hydroélectrique va répondre aux besoins énergétiques de la commune de Maripa-Soula avec une ressource propre et locale. C'est toute la vallée du Maroni qui bénéficiera des retombées positives du chantier à venir", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Serge Anelli, Maire de Maripa-Soula, ajoute : "L'implantation de cette centrale hydroélectrique répond pleinement aux objectifs de transition écologique de la commune : elle diminuera de façon significative le bilan carbone de la commune en offrant aux habitants de Maripa-Soula une électricité produite à partir d'une ressource locale et renouvelable. Par ailleurs, elle permettra d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité à la population et de créer des emplois locaux. C'est un projet attendu par la commune que je défends depuis plusieurs années. Je suis très heureux de le voir se concrétiser."

