Voltalia va céder 187 mégawatts au brésilien Copel

(Boursier.com) — Voltalia va céder 100% de ses parcs éoliens VSM2, 128 mégawatts et VSM4, 59 mégawatts, à la utility brésilienne Copel. La vente effective aura lieu le 30 novembre 2021, une fois que les conditions préalables auront été remplies.

A ce jour, Voltalia possède 624 mégawatts de parcs éoliens en exploitation et 187 mégawatts de parcs éoliens en construction à Serra Branca au Brésil, le plus grand complexe éolien et solaire du monde, avec un potentiel de 2,4 gigawatts, entièrement développé par Voltalia. En outre, Voltalia possède des actifs éoliens, solaires et hybrides en exploitation et en construction situés dans les États brésiliens de Rio Grande do Norte, Bahia et Amapá, pour un total de 223 mégawatts.

En parallèle, Voltalia développe un pipeline de futurs projets solaires, éoliens et hydroélectriques représentant un total de 5,1 gigawatts à la fin 2020. Ce pipeline s'est étoffé au cours des dernières années, et les importantes étapes de développement franchies depuis le début de l'année 2021 vont encore l'élargir de manière significative. Voltalia continuera donc à vendre une grande partie de ses futurs projets.

Les parcs éoliens VSM2 et VSM4 font tous deux partie du cluster Serra Branca. Les parcs éoliens utiliseront l'infrastructure développée et construite par Voltalia, y compris les lignes de transmission de 500 kV. Le parc VSM2 vient d'entrer en service, tandis que le parc VSM4, actuellement en construction, devrait commencer à injecter ses premiers kilowattheures en juin. Les équipes de Voltalia continueront à assurer l'exploitation et la maintenance des deux centrales après la vente à Copel.