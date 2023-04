Voltalia : un impact possible ?

(Boursier.com) — Voltalia recule de 1% ce jeudi à 12,80 euros, alors qu'un juge brésilien a décidé à titre préliminaire de suspendre les permis de deux parcs éoliens de Canudos (99,4 MW) pour des raisons environnementales (préservation d'un oiseau rare). Portzamparc parle d'un impact possible sur la guidance en attendant les comptes trimestriels la semaine prochaine. Le CA du T1 est prévu à 102 ME (+4%) par l'analyste avec un CA 2023 anticipé à 711 ME. De quoi conserver le dossier en visant un cours de 18,40 euros.

Les résultats annuels marqués par un creusement de sa perte nette, malgré un chiffre d'affaires en vive hausse, avaient déjà perturbé le marché le mois dernier... Parmi les autres avis d'analystes, Morgan Stanley parlait d'un "manque significatif" au niveau de l'Ebitda et du résultat net. "L'Ebitda, de 137 millions d'euros, se compare à un consensus de 188 ME", avait souligné la banque qui est à 'pondération en ligne' sur le dossier... La société a confirmé ses objectifs pour cette année, mais devra générer 40 millions d'euros de contrats au cours des 9 prochains mois, avait ajouté MS.