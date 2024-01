Voltalia : un analyste apprécie le dossier

(Boursier.com) — Voltalia progresse de 1,2% à 8,8 euros en début de séance à Paris. TP ICAP Midcap a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et une cible de 15 euros. La valeur et la qualité intrinsèques des actifs (opérationnels, en cours de construction, sécurisés), ainsi que le pipeline, abondamment fourni et soumis à une sélection rigoureuse (garantissant une réussite de 85-90%) ne semblent pas être adéquatement pris en compte dans la valorisation boursière, selon le courtier. Pour tripler ses capacités installées et son EBITDA entre 2022 et 2027, Voltalia s'est dotée d'une exposition multi-métiers, multi-pays et multi-technologies, a contractualisé 7,8 MdsE de revenus sur les 20 prochaines années, et dispose d'un bilan permettant de financer son plan de développement à horizon 2027, ajoute l'analyste.