Voltalia : un analyste ajuste les curseurs

(Boursier.com) — Voltalia remonte de 1,8% à 9,40 euros ce mercredi, alors que le groupe a indiqué que sa centrale solaire SSM3-6 au Brésil produisait à pleine puissance, y compris la dernière tranche de 133 mégawatts dont l'entrée en exploitation a été ralentie à cause des conséquences du 'blackout' du réseau le 15 août dernier.

La construction de la centrale solaire SSM3-6 (Solar Serra do Mel 3, 4, 5 et 6) a été lancée en mars 2022. La centrale a commencé à produire en juillet 2023 avec une première tranche de 17 mégawatts, auxquels se sont progressivement ajoutés 243 mégawatts supplémentaires pour atteindre désormais sa pleine capacité de 260 mégawatts.

La phase actuelle de test démontre la capacité du réseau à absorber la pleine production de la centrale solaire de SSM3-6.

"Une nouvelle rassurante pour Voltalia, qui doit encore connecter le parc éolien de Canudos (99 MW)" commente Portzamparc... "C'est la principale raison qui avait conduit le management à abaisser sa guidance d'EBITDA normatif 2023 de 275-300 ME à environ 275 ME... Nous avons revu nos estimations à la suite de la publication des résultats S1 et attendons désormais un EBITDA 2023 de 259 ME (239 ME sur la base d'un BRL/EUR de 6,3x, retenu par la société dans sa guidance) vs 300 ME précédemment... Nos prévisions 2024 à 2027 sont également abaissées, tout comme notre objectif de cours qui passe de 17,2 à 13,4 euros" conclut l'analyste.