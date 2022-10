Voltalia : un an d'avance sur l'objectif de puissance installée

(Boursier.com) — Les revenus de Voltalia sur les 9 premiers mois de 2022 ressortent à 349,5 millions d'euros, en hausse de +39% (+31% à taux de change constants).

Les revenus du 3e trimestre s'élèvent à 135,2 ME, en hausse de +33% (+25% à taux de change constants). Les Ventes d'énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 55% et 45% des revenus du trimestre.

"Le 3e trimestre affiche des performances solides, bénéficiant d'une accélération des ventes d'énergie et d'une progression toujours très forte des services aux clients tiers. Notre dynamique de développement est portée par une demande toujours plus forte pour le renouvelable, avec désormais plus de 2,4 gigawatts de capacité en exploitation et en construction, représentant une croissance de 31% de notre parc en un an", a commenté Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

Perspectives

Voltalia rappelle que son objectif de puissance installée en exploitation et en construction de 2,6 GW, qu'il prévoyait d'atteindre fin 2023, sera atteint fin 2022, avec un an d'avance. A ce jour, la puissance installée en exploitation et en construction de Voltalia s'élève à 2,4 GW, auxquels seront ajoutés 200 MW supplémentaires lancés d'ici la fin d'année.

Voltalia réitère son objectif d'Ebitda normatif. Il devrait atteindre en 2023 la fourchette de 275 à 300 ME.

Voltalia doit présenter aujourd'hui ses nouvelles ambitions 2027.