Voltalia, Total et Albioma figurent parmi les lauréats de l'AO ZNI 5

Crédit photo © Albioma

(Boursier.com) — Le Ministère de la transition écologique a publié le 5 mai les résultats de la tranche 5 de l'appel d'offres sur les zones non interconnectées, pour les zones Guyane et Mayotte. Un total de 29 MWc a été alloué lors de cette nouvelle tranche, avec sept lauréats : Akuo Energy arrive largement en tête avec 10,0 MWc, devant Amarenco avec 7,4 MWc, Voltalia avec 5,0 MWc (une centrale au sol en Guyane), Sunzil (2 MWc), Corex Solar (1,9 MWc), Total (1,5 MWc) et Albioma (1,3 MWc).